Le ministre Collin promet des mesures aux forestiers gaumais

(Belga) Une cinquantaine de forestiers gaumais ont manifesté mercredi devant les bureaux du ministre wallon de la Forêt, Réné Collin, à Namur. Au terme d'un entretien avec une délégation de ceux-ci, le cabinet du ministre a assuré que plusieurs mesures vont être prises afin de leur permettre de mieux faire face à la peste porcine africaine (PPA) et de compenser les pertes qu'ils subissent.

Concernant les indemnités financières demandées, la Région wallonne n'était pas en mesure de communiquer jusqu'à présent car elle n'avait pas une vue d'ensemble de la situation. Après avoir dressé un inventaire, l'Office économique wallon du Bois lui a remis un rapport la semaine dernière. Sur cette base, le ministre Collin et son cabinet vont définir en janvier une enveloppe et un mécanisme d'indemnisation tenant compte des spécificités et du préjudice de chaque acteur de la filière. Les exploitants forestiers qui recevront des dérogations pour accéder à la zone tampon contaminée par la PPA devraient aussi avoir bientôt une aide afin de désinfecter correctement leur matériel. C'est un prestataire privé qui devrait l'assurer sans frais. Le marché public est en cours. Comme cela a été décidé au niveau de la Région wallonne, il va également être demandé aux communes de reverser aux exploitants les cautions qu'ils paient en cas de dégâts, étant donné qu'ils ne peuvent plus accéder à leurs exploitations. Le cabinet du ministre Collin a rappelé que la priorité reste d'éradiquer la PPA avec la méthode en cours. La zone noyau va ainsi continuer à grandir au détriment de la zone tampon, à laquelle les exploitants pourront toujours accéder moyennant des dérogations qui continueront à être accordées dans la mesure du possible. Autre rappel: le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet, a déjà pris des mesures pour aider le secteur au travers de report de charges, de prêts subordonnés ou de garanties bancaires. "Ce sont des annonces. On attend du concret. Les conseillers du ministre n'ont pas conscience de notre situation et des difficultés que nous rencontrons pour obtenir des dérogations du Département de la nature et des forêts (DNF)", a réagi Jean-Louis Bodart de Gaume et Bois SPRL, la principale société forestière concernée par la PPA (30.000 mètres cube les 32.000 des zones tampon et noyau). "Si on ne prend pas plus de mesures pour tuer les sangliers et nous rendre l'accès à nos exploitations au plus vite, les scolytes vont continuer leur travail et au printemps elles reprendront de plus belle. Nos bois n'auront alors plus aucune valeur et en attendant les frais s'accumulent", a-t-il ajouté. "La seule chose qui nous rassure, c'est que nous avons aussi eu un entretien avec le cabinet du ministre-président Willy Borsus qui semble mieux se rendre compte de l'urgence", a-t-il conclu. Depuis l'apparition de la PPA, les forestiers gaumais ne peuvent en grande partie plus accéder à leurs exploitations. Or, de nombreux arbres y sont infectés par des insectes appelés scolytes qui pourraient contaminer le reste de la forêt gaumaise. (Belga)