Le ministre Daerden annonce une solution provisoire de relogement pour l'AR de Ganshoren

Les élèves et enseignants de l'athénée royal de Ganshoren vont bientôt pouvoir quitter leurs bâtiments délabrés au bénéfice d'une solution de relogement provisoire dans la commune voisine de Jette, a indiqué lundi le ministre en charge du réseau d'enseignement public WBE (ex-Fédération Wallonie-Bruxelles), Frédéric Daerden (PS).

En octobre dernier, les enseignants et les parents des élèves avaient mené une série d'actions pour dénoncer l'état de délabrement -très- avancé de l'établissement. Interrogé lundi en commission du parlement sur ce dossier par le député Kalvin Soiresse (Ecolo), le ministre Daerden a indiqué que l'administration de WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement) venait de procéder à la "location d'urgence" d'un bâtiment non loin de là, rue Léon Theodor, à Jette. Le bail, qui a déjà été signé, porte sur une période de cinq ans et huit mois, a précisé le ministre. Le coût de l'opération se chiffre à 316.000 euros par an. D'une superficie de près de 3.000 mètres carrés, le bâtiment permettra d'accueillir rapdiment les quelque 500 élèves de l'AR de Ganshoren. Vu l'état de délabrement de l'athénée, la FWB avait été contrainte peu après la rentrée scolaire à fermer plusieurs classes de l'école. Une partie de plafond s'était notamment effondrée dans une classe en plein cours. Par chance, personne n'avait toutefois été blessé.