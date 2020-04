Le ministre De Backer demande d'utiliser complètement la capacité de 10.000 tests/jour en Belgique

Désormais, la Belgique a une capacité à exécuter 10.000 tests coronavirus par jour. Mais la moitié de ce nombre serait atteint actuellement. Le ministre Philippe De Backer, en charge de l’approvisionnement en matériel médical et invité ce matin sur Bel RTL, a demandé au groupe d'experts "Risk Management Group" d'élargir les catégories de personnes auxquelles soumettre ce test. "Pour le moment on teste seulement les personnes symptomatiques. Je pense qu'il faut élargir le plus vite possible. On effectue entre 4.000 et 5.000 tests par jour, il faut augmenter encore cette capacité. Utilisons davantage cette capacité dans les maisons de repos par exemple", a-t-il suggéré.

Il revient à chaque région de décider quelle maison de repos et quelles personnes doivent y être testées.

Actuellement, les tests réalisés sont des tests de détection du virus. Dans un avenir proche, des tests sérologiques viendront s'ajouter. Ces tests contrôlent si votre système immunitaire a développé des anticorps au virus SARS-CoV-2.