Le ministre de la Défense favorable à des investissements dans le personnel

(Belga) Le nouveau ministre de la Défense, Sander Loones, a plaidé mercredi pour la poursuite des investissements en matériel, mais "surtout dans le personnel" de son département, assurant qu'il a déjà invité les syndicats militaires à la discussion.

"Il reste du pain sur la planche, en particulier en ce qui concerne la politique du personnel", a-t-il affirmé à la presse à l'occasion de sa première visite au quartier général de la Défense à Evere, deux jours après sa prestation de serment. "Cela sera une discussion pour les prochaines semaines et les prochains mois", a souligné le plus jeune ministre de l'équipe Michel 1er, comme en réponse aux syndicats militaires, qui ont réclamé plus d'attention au personnel après les investissements majeurs décidés par le gouvernement. M. Loones (N-VA, comme son prédécesseur, Steven Vandeput) a ajouté qu'il avait dès la semaine dernière envoyé une invitation aux syndicats à s'"asseoir ensemble". Le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP)-Défense, a annoncé mardi une "action symbolique" - figurant un militaire mort -, jeudi, devant les cabinets des ministres de la Défense et des Pensions après la participation d'une délégation au Te Deum à Bruxelles "pour montrer notre respect envers le Roi, le commandant en chef des forces armées". (Belga)