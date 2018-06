Le ministre de la Justice Koen Geens suspend l'octroi de congés pénitentiaires prolongés

Le ministre de la Justice Koen Geens a suspendu jeudi l'octroi de congés pénitentiaires prolongés jusqu'à la fin de l'évaluation de cette mesure, qu'il avait introduite l'an dernier pour réduire la surpopulation carcérale tout en visant la réinsertion des détenus. Il a aussi révoqué certains octrois de congés et autorisations de sortie.





Ces annonces interviennent neuf jours après une tuerie à Liège dans laquelle un détenu en congé pénitentiaire a fait trois morts - deux policières et un étudiant - après avoir probablement tué un ex-co-détenu la nuit précédente. Le tueur, Benjamin Herman, qui a été abattu par la police, n'était toutefois pas en congé pénitentiaire prolongé, mais en congé de deux jours. L'instruction autorisant à prolonger ce type de congé de 36 heures pour l'étendre à une semaine est donc suspendue. Les détenus qui en ont reçu le bénéfice avant ce 7 juin restent toutefois dans ce régime. "Bien que les premiers résultats du système, instauré en vue d'une recherche d'emploi et d'une réintégration dans la famille, sont positifs, le ministre avait déjà indiqué à la Chambre qu'il était ouvert à une révision de l'instruction", commente le cabinet Geens dans un communiqué.



Le ministre CD&V a également demandé de mettre au point l'évaluation du risque des détenus présentant un profil de radicalisme ou d'extrémisme. Dans cette optique, il a révoqué l'octroi d'un certain nombre d'autorisations de sortie et de congés pénitentiaires non prolongés.