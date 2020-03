Le ministre des Indépendants et PME: l'impact économique du coronavirus montre les limites de la mondialisation

"Le Coronavirus montre les limites de la mondialisation ? Remet en question notre système basé sur l’échange, les transports, le zéro stock, etc ?" a demandé le journaliste politique Fabrice Grosfilley à Denis Ducarme ministre fédéral des Indépendants et PME (Petites et moyennes entreprises). "Ce qui apparait aujourd’hui, ce sont les limites du marché, les limites de la mondialisation. Quand on n’est plus en mesure de manière rapide de pouvoir disposer de masques de protection pour son personnel soignant, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que nous tirions les leçons pour l’avenir à l’échelle européenne et à l’échelle nationale. Egalement par rapport à la pénurie de principes actifs de médicaments. Aujourd’hui, 80 % de ces principes actifs sont produits en Asie. Donc nous ne devons pas pour l’avenir continuer sur des matières aussi essentielles, on parle de la santé des gens à être dépendant du marché", a répondu Denis Ducarme.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689