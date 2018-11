Le ministre fédéral K. Peeters lance une campagne contre la fraude à l'amitié

(Belga) Trois cents quatre vingt deux signalements de fraude à l'amitié -consistant à tenter de gagner la confiance de personnes à la recherche d'une oreille attentive sur internet pour ensuite essayer d'extorquer de l'argent- ont été communiqués au Service Public Fédéral de l'Economie depuis le début de l'année.

Le ministre de l'Economie Kris Peeters estime qu'il doit y en avoir environ 10.000, de nombreuses victimes ne signalant pas la fraude. C'est la raison pour laquelle il a annoncé mardi le lancement d'une campagne de sensibilisation. Celle-ci vise à expliquer au public comment reconnaître les signaux de la fraude à l'amitié et quelle réaction adopter dans ce cas. Selon Kris Peeters, les victimes qui ont soumis un signalement ont perdu au total presque 4 millions d'euros. Il s'avère très difficile de poursuivre les malfaiteurs qui opèrent souvent depuis l'étranger et font tout pour cacher leur vraie identité. La campagne est menée via la radio, les réseaux sociaux, et via le site web tropbeaupouretrevrai.be. Celui-ci diffuse des informations sur la manière de reconnaître une fraude de ce type. Alimenté en témoignages, il donne des conseils pour s'en protéger et décrit ce qu'il faut faire si l'on est victime d'une arnaque de ce type. La campagne recommande, en cas de constat de fraude, d'arrêter immédiatement tout contact et de ne pas réagir aux messages, courriels, appels téléphoniques; et de noter toutes les informations dont on dispose (nom du profil, numéro de téléphone ou pseudonyme sur le site de rencontres). Elle conseille aussi de signaler son histoire sur pointdecontact.belgique.be (option "fraude à l'amitié") et d'en parler autour de soi pour éviter à d'autres de tomber dans le même piège, Autre recommandation: si vous avez transmis les coordonnées de votre carte de crédit, contactez immédiatement Card Stop (070/344.344). (Belga)