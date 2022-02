Le ministre Vandenbroucke évoque un possible passage à l'orange au prochain Codeco

(Belga) Selon le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le Comité de concertation de vendredi pourra décider "sur des bases relativement solides" de revoir les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. En commission de l'Intérieur, le ministre socialiste a semblé mardi midi être en faveur d'un passage au "code orange" dans le fameux baromètre corona.

"Les contaminations ont dépassé le pic (de la vague actuelle, NDLR), l'hypothèse est que les hospitalisations et l'occupation des soins intensifs vont désormais baisser. Cela va probablement nous permettre vendredi d'envisager la suite, sur des bases relativement solides. La seule décision pertinente que l'on peut prendre est de passer du rouge à l'orange", a expliqué le ministre face aux députés. Le baromètre, dont le gouvernement insiste qu'il n'est ni automatique ni contraignant, prévoit en code orange la réouverture des lieux dansants (discothèques, etc.), par exemple. Le ministre ne s'est pas prononcé mardi au sujet d'une éventuelle révision de l'obligation de port du masque pour les enfants à partir de 6 ans, ce qui a été avancé par plusieurs partis. Un autre chantier important s'annonce: l'évaluation et la révision éventuelle de la stratégie de dépistage. Les différents ministres du pays en charge de la Santé se pencheront la semaine prochaine sur une évaluation réalisée par l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, a indiqué Frank Vandenbroucke. Un "débat politique essentiel" doit avoir lieu sur la stratégie à long terme, permettant de réactiver certaines mesures sans attendre, si cela s'avère nécessaire, a aussi estimé le socialiste. (Belga)