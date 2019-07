Le MR émet des craintes pour l'avenir de l'identité francophone à Bruxelles

(Belga) Le Mouvement réformateur (MR) n'a pas caché ses craintes samedi pour le devenir de l'identité des francophones en Région bruxelloise après le transfert de compétences de la Commission communautaire française (Cocof) vers la Commission communautaire commune (Cocom) ou la Région et les velléités manifestées par Ecolo de rationaliser les institutions bruxelloises.

Evoquant les compétences de la Cocof, le chef de groupe Gaëtan Van Goidsenhoven s'est demandé, à l'occasion du débat sur la déclaration de politique communautaire, s'il existait un "risque de vider l'institution de sa substance" alors que "différentes matières ne seront plus gérées que de manière supplétive". Dans le même temps, le libéral a regretté la "faiblesse des liens entre la Cocof et la Fédération Wallonie-Bruxelles alors qu'il y a une nécessité de rechercher des convergences intra-francophones". Les Wallons le font, a-t-il ajouté. M. Van Goidsenhoven s'est demandé si on assistait au "deuil historique" de la Cocof et si sa suppression pourrait bientôt voir le jour, alors que les néerlandophones de Bruxelles conservent l'ensemble de leurs politiques communautaires. (Belga)