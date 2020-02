Le MR est-il prêt à repartir dans un gouvernement avec la N-VA comme il y a 5 ans? Voici la réponse

Le journaliste politique Fabrice Grosfilley a discuté ce matin avec un ministre du MR, en l'occurrence David Clarinval, ministre fédéral du budget, sur les négociations politiques qui patinent pour former un gouvernement fédéral, près de 9 mois après les élections. Le ministre constate une situation de blocage avec, au sud du pays, le PS et Ecolo qui ont exclu un gouvernement avec la N-VA et, au nord, le CD&V qui veut, lui, travailler avec la N-VA. "Ces partis doivent donc savoir qu'ils sont responsables de la situation actuelle", estime l'élu libéral qui ne pense pas que de nouevlles élections apporteraient une solution.

Fabrice Grosfilley: Qui doit changer d'avis pour débloquer la situation ?

David Clarinval: C'est au PS, Ecolo et CD&V de prendre leur responsabilité. Ils ne peuvent pas prendre le pays en otage. Nous, on est prêt à faire des compromis.



Fabrice Grosfilley: Repartir avec la N-VA et d'autres partis flamands mais sans le PS, est-ce envisageable au MR ?

David Clarinval: Il y a plusieurs pistes possibles. Mais je ne pense pas qu'en les annonçant sur le plateau aujourd'hui, ce soit une bonne solution.



Fabrice Grosfilley: Une grande coalition sans le PS, une sorte de "Suédoise" bis un peu élargie, n'est donc pas exclue ?

David Clarinval: Si cette solution-là est possible, nous le ferons. D'autres solutions sont aussi possibles. Il y a 4 ans, nous avons pris nos responsabilités en faisant passer l'intérêt du pays avant celui de son parti. Je demande aujourd'hui au PS, à Ecolo et au CD&V de faire de même.