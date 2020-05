Le MR et l'Open Vld réaffirment l'unité de la famille libérale

(Belga) Les libéraux ont réaffirmé lundi l'unité de leur famille politique à l'occasion d'une première réunion entre le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et le nouveau président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, selon un communiqué diffusé par le MR.

Les deux hommes ont évoqué la crise sanitaire et ses conséquences socio-économiques, ainsi que les négociations en vue de la formation d'un futur gouvernement fédéral qui sont en phase de redémarrage avec les consultations menées par les présidents des deux partis socialistes. "Cet entretien a permis de confirmer que le MR et l'Open Vld souhaitent avancer ensemble, en tant que famille libérale, dans l'intérêt du pays", a souligné M. Bouchez. "Le MR et l'Open Vld partagent en effet des valeurs communes et fondamentales: la liberté, la responsabilité, la solidarité, l'équité, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'État de droit, le travail, l'esprit d'initiative et d'entreprise". M. Bouchez s'est réjoui de "la fructueuse collaboration qui va se poursuivre avec l'Open Vld et son président" afin, notamment, "de doter notre pays d'un gouvernement fédéral disposant d'une large majorité parlementaire". (Belga)