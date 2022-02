Le MR veut supprimer le Covid Safe Ticket

Benoît Piedboeuf, le chef de groupe MR à la Chambre, était l'Invité de Bel RTL ce matin. Il a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley sur le futur lié au coronavirus. Pour lui, le CST ne sert plus à rien et doit donc disparaitre.

Le Covid Safe Ticket "a servi à convaincre par rapport à la vaccination mais c’est clair que tout doucement il va falloir le supprimer parce qu’il n’a plus vraiment l’effet efficace que l’on pourrait penser puisque la transmission se fait quand même", a-t-il expliqué. Le MR veut supprimer le CST rapidement : "La semaine dernière on discutait avec Marius Gilbert (épidémiologiste, ndlr) et lui voyait un délai d’un mois, un mois et demi. En tout cas il faut essayer de s’en débarrasser pour l’été. Surtout qu’on sait bien que le climat influe aussi si on a un retour de la vie en plein air", a-t-il ajouté. Il a tout de même précisé que si un nouveau variant plus virulent arrivait à l'automne, il faudrait alors peut-être réactiver le Covid Safe Ticket.

Réouverture du secteur de la nuit vendredi ?

Au prochain comité de concertation vendredi, le MR plaidera pour repasser en code orange. "L’espoir c’est d’arriver en code orange et de rouvrir par exemple le secteur de la nuit". Pour cela, il faudra un peu outre-passer la rigueur du baromètre qui vient juste d'être mis en place, mais qui "peut aussi laisser une marge" à la négociation politique, assure M. Piedboeuf.

Le MR contre le pass vaccinal et la vaccination obligatoire

Enfin, les députés ont entendu ces dernières semaines de nombreux experts sur l’opportunité d’instaurer une vaccination obligatoire ou un pass vaccinal. Pour le MR, les jeux sont faits : "Nous on n’a jamais vraiment été pour la vaccination obligatoire. Et le pass vaccinal est une hypocrisie parce que si on l’impose, ça veut dire qu’il faut se faire vacciner. Et les experts ne sont majoritairement pas favorables à l’obligation de se faire vacciner." Donc le MR ne sera ni pour l’un ni pour l’autre... dans l'immédiat.

Mais le chef de groupe reconnait qu'il faudra "probablement" prévoir une stratégie d’obligation vaccinale ou de pass vaccinal en cas d’apparition d’un variant beaucoup plus sévère, tout en insistant sur le fait que "le vaccin, on n’est pas sûr de l’avoir au moment où il le faut" … Le MR plaide donc plus pour réinstaurer des gestes barrière rapidement en s'inspirant des pays asiatiques. "Il faut mettre en place les mécanismes pour gérer le futur. Dans les pays asiatiques, ils ont la culture du virus donc ils réagissent très rapidement. Nous on n’en est pas là."

En tout cas, le MR ne déposera "certainement pas" un texte au parlement lorsque le débat sur ce qu'il y a lieu de faire aura lieu.