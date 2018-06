Le musée Wellington, dans le centre de Waterloo, a été rénové

(Belga) Le musée Wellington, installé dans le plus ancien bâtiment civil de Waterloo, a été inauguré vendredi après une rénovation qui a débuté en 2016 et avait nécessité la fermeture d'une aile du bâtiment. Le 17 juin 1815, le duc de Wellington y avait établi son quartier général et c'est sur place qu'il a signé l'acte de victoire, lequel a donné le nom de Waterloo à la bataille que les alliés venaient de gagner contre les troupes napoléoniennes. La rénovation du bâtiment, plus lourde que prévu, a permis de récréer un parcours de visite moderne, d'exposer de nouvelles pièces et de rénover certaines oeuvres.

Lors du bicentenaire de la bataille en juin 2015, le musée Wellington était la seule attraction touristique qui n'avait pas fait l'objet d'une rénovation, sa scénographie datant des années '70. Le conseil d'administration avait dès lors décidé de lancer un vaste chantier pour présenter ses collections autrement. Les travaux ont donné lieu à quelques surprises: des mauvaises lorsque les responsables se sont aperçus que la stabilité du bâtiment était compromise vu la vétusté de certaines poutres, ou des bonnes comme lorsque le démontage d'un plancher a permis de retrouver des tommettes d'époque que les ouvriers communaux ont rénovées. Désormais, les visiteurs peuvent passer par la chambre de Gordon et celle du duc de Wellington, découvrir des objets d'époque, des uniformes, des armes ou encore... la prothèse de jambe de Lord Uxbridge. Cette rénovation inaugurée vendredi n'est que la première phase de travaux plus importants, estimés à 400.000 euros et prévoyant une extension grâce à la réaffectation d'un bâtiment voisin. Le dossier fait pour l'instant l'objet de demandes de subventions.