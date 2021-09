Le néerlandais de moins en moins appris par les petits francophones: "Cynique" et "triste" pour Theo Francken

Dans les classes de première secondaire des écoles francophones, 64% des élèves ont choisi l'anglais comme deuxième langue et seulement 34% ont opté pour le néerlandais, a-t-on appris le week-end dernier dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL TVI. "Cela vous choque-t-il ? Faudrait-il obliger les élèves francophones à apprendre le néerlandais ?" a demandé ce matin le journaliste politique Fabrice Grosfilley à Theo Francken, le député du parti nationaliste flamand N-VA, sur Bel RTL.

"Les francophones disent toujours 'J'aime la Belgique, j'aime la Belgique'" mais ils n'essaient pas ou plus d'apprendre le néerlandais, la langue de la majorité de la population du pays. Il y a quelque chose de cynique. Je ne comprends pas", a déclaré Theo Francken, précisant que bien sûr la partie francophone du pays était autonome pour son enseignement. Il a déploré aussi qu'en Flandre aussi la qualité de l'enseignement du français avait baissé. "En Flandre, la qualité de l'enseignement du français diminue aussi. Il faut y améliorer la qualité des leçons de français aussi. Dans la province du Brabant flamand, on apprend le français plus tôt que dans les autres provinces et c'est une bonne mesure", a-t-il dit, concluant qu'il trouvait "triste" que des deux côtés de la frontière linguistique, l'apprentissage de la langue française ou néerlandaise était en recul.