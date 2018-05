Le nom de l'auteur de l'attaque à Liège était apparu de manière indirecte dans trois dossiers

(Belga) Le nom de l'auteur de l'attaque de mardi matin, Benjamin Herman, était apparu précédemment dans deux rapports de la Sûreté de l'Etat et un de la police, mais de manière indirecte, a indiqué le Premier ministre Charles Michel mardi soir, à l'issue d'une réunion du Conseil National de Sécurité.

Les dossiers dans lesquels le nom Benjamin Herman est apparu "visaient d'autres personnes et d'autres situations", a précisé M. Michel. "Sur base des éléments récoltés, les services ont considéré qu'il ne fallait pas donner de qualification à l'auteur", qui ne figurait par ailleurs pas dans la base de données de l'Ocam. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée par l'Etat islamique, a ajouté le Premier ministre. M. Michel a aussi demandé le respect du deuil et des familles des victimes. "Nous regrettons la diffusion d'images des faits. Que chacun fasse preuve de responsabilité et de respect pour les familles", a réclamé le Premier ministre.