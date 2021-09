Le nombre de Belges en Afghanistan s’alourdit: "On compte aujourd’hui encore 480 personnes sous notre protection"

Alors qu’on parlait encore d’une centaine de Belges toujours présents en Afghanistan, les propos de notre ministre des Affaires Etrangères viennent établir un nouveau bilan bien plus important. Selon Sophie Wilmès, quelque 480 ressortissants belges se trouvent toujours dans ce pays. Elle était l’invitée du 7h50, au micro de Fabrice Grosfilley.

A la veille des 20 ans des attentats les plus meurtriers de l’Histoire, la ministre des Affaires Etrangères, Sophie Wilmès, était l’invitée de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley. Elle a en profité pour revenir sur la situation en Afghanistan et dévoile aujourd’hui un nombre bien plus conséquent ce que l’on ne pensait de ressortissants belges toujours à évacuer du pays. Selon les derniers chiffres, une centaine de Belges se trouvaient toujours sur place. "Ce chiffre évolue de jour en jour… Un peu comme ce qu’il s’est passé durant l’opération Red Kite, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, on compte 480 personnes qui sont sous notre protection. Et sous ces 480 personnes là, on en a un peu plus de 300 qui n’étaient pas connus de notre ambassade à Islamabad", a-t-elle annoncé.

La majorité de ces personnes, environ 200, sont des familles de ressortissants belges. "C’est-à-dire un ressortissant belge et sa famille nucléaire, qu’elle ait ou qu’elle n’ait pas de papier", détaille Sophie Wilmès, avant de poursuivre. "C’est assez impressionnant de voir qu’au fur et à mesure du temps, ce chiffre grandit. On espère à un moment qu’on va pouvoir stabiliser la situation, avoir une vision totale sur ce qu’il se passe."

Il y a, depuis hier, des vols commerciaux qui recommenceraient : à quel rythme ? dans quelles conditions ? Tout cela doit être discuté

L’aéroport de Kaboul a rouvert ce jeudi, c’est principalement via des vols commerciaux que nos ressortissants seront rapatriés. "Il y a, depuis hier, des vols commerciaux qui recommenceraient : à quel rythme ? dans quelles conditions ? Tout cela doit être discuté", dit notre ministre des Affaires Etrangères.

Lors d’une réunion entre ministres de Affaires Etrangères en Slovénie, Sophie Wilmès a demandé que cette opération de départ s’organise et soit centralisée au niveau européen. "On est nombreux à avoir encore des ressortissants, des gens sous notre protection qui sont encore en Afghanistan. C’est de manière à faire ça dans le bon ordre."