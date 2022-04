Le nombre de cas et d'hospitalisations continue de baisser

(Belga) Entre le 19 et le 25 avril, 176,1 personnes ont été hospitalisées en moyenne par jour des suites du coronavirus. Il s'agit d'une baisse de 16% en comparaison avec la période de référence de sept jours précédente, ressort-il mardi des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Entre le 16 et le 22 avril, 5.894 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés (-22%) et 18,7 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (-20%). Lundi, 2.742 personnes testées positives au Covid-19 se trouvaient à l'hôpital (-10% en une semaine), dont 165 en soins intensifs (-10%). Au cours de la période du 16 avril 2022 au 22 avril 2022, 142.732 tests ont été effectués, ce qui représente en moyenne 20.390 tests par jour, avec un taux moyen de positivité de 32,1%. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 31.382 personnes sont décédées des suites du virus et 4.036.113 cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés. Entre le 19 et les 25 avril, le taux de reproduction du virus (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, était estimé à 0,906. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie reflue. En Belgique, 79,3% de la population ont été complétement vaccinés et 61,8% ont reçu une vaccination complète plus une dose de rappel. (Belga)