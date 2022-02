Le nombre de contrats de mariage a augmenté en 2021 par rapport à l'année corona 2020

(Belga) L'année dernière, 11.456 contrats de mariage ont été conclus en Belgique, a indiqué vendredi la Fédération des notaires. C'est une augmentation de près de 10% par rapport à 2020, mais toujours plus de 1.500 contrats de moins que le niveau de 2019, avant la crise sanitaire.

Tout comme en 2020, où le nombre de contrats de mariage a chuté de 20% en un an, le coronavirus a eu des répercussions sur les projets de mariage de nombreux couples en 2021. En Wallonie, le nombre de contrats de mariage (3.500) n'est pas encore au niveau d'avant crise (3.831). À Bruxelles, on retrouve un total similaire aux chiffres de 2019 (1.275). En Flandre, il y a eu beaucoup moins de contrats de mariage en 2021 qu'en 2019: 6.675 contre 7.919. Par rapport à 2020, il n'y a eu qu'une faible reprise de 1,5%, soit environ 100 contrats. La diminution du nombre de contrats de mariage ne correspond pas automatiquement à une diminution du total de mariages. Ceux qui se marient sans un tel contrat tombent sous le coup de la loi. Seul un contrat de mariage permet de s'en écarter. Les notaires rappellent que le report du mariage a des conséquences sur la protection du partenaire. La cohabitation de fait n'offre en effet aucune protection. Lorsqu'un partenaire décède, l'autre n'hérite de rien, à moins qu'un testament n'ait été rédigé. La cohabitation légale offre, elle, une protection limitée, le partenaire recevant l'usufruit de la maison et des biens ménagers. Mais, même dans ce cas, il y a des différences par rapport au mariage, soulignent-ils. (Belga)