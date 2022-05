Le nombre de femmes chauffeurs poids lourds a à peine augmenté en 15 ans

(Belga) Seul 1,66% des dizaines de milliers de conducteurs de poids lourds qui sillonnent les routes pour des entreprises de transport belges sont des femmes, indique dimanche la Febetra. Leur proportion a très peu augmenté depuis 15 ans: elles représentaient 1,49% en 2017 et 1,29% en 2007. La fédération des transporteurs et prestataires logistiques belges souligne pourtant que la profession offre de nombreux avantages et que 5.000 postes sont vacants dans le secteur.

Le métier de chauffeur poids lourd reste considéré comme un métier typiquement masculin mais ce stéréotype n'est pas justifié, explique la fédération. "Notre secteur est en pleine croissance: dans les années à venir, 5.000 nouveaux chauffeurs seront recrutés pour pouvoir répondre à tous les défis", ajoute Isabelle De Maegt de la Febetra. "Si l'on interroge les chauffeurs eux-mêmes, c'est indubitablement un très beau métier, et résolument un métier d'avenir, aussi pour des femmes." En Belgique, plus de 10.000 entreprises sont actives dans le transport de marchandises par route. Elles gèrent un parc de véhicules de plus de 80.000 camions et camionnettes et représentent plus de 112.000 emplois. (Belga)