Le nombre de jeunes chercheurs d'emploi au plus bas depuis 1990 à Bruxelles

(Belga) La Région de Bruxelles-Capitale comptait fin janvier 9.317 jeunes chercheurs d'emploi. Il faut remonter à 1990 pour trouver un nombre de jeunes chercheurs aussi bas (9.150), indique lundi Actiris, l'office de l'emploi bruxellois. C'est le 68e mois de baisse consécutif pour cette catégorie d'âge (-25 ans) dont le nombre a baissé de 35,8%, ou 5.791 personnes, depuis 2014. Le taux de chômage atteint désormais 24,3%.

La Région bruxelloise comptait au total 89.960 chercheurs d'emploi (soit un taux de 16%) fin janvier. Cette 51e baisse successive du chômage correspond à une diminution de 1.917 personnes par rapport à l'an dernier (-2,1%). Par rapport à 2014, le nombre de chercheurs d'emploi a diminué de 22.075 unités, soit de 19,7%. Dans le détail, on dénombrait à Bruxelles 61.136 chercheurs d'emploi demandeurs d'allocations (DEDA), 4.930 jeunes en stage d'insertion professionnelle et 23.894 autres chercheurs d'emploi inscrits librement ou obligatoirement. Parmi les 89.960 chercheurs d'emploi, 12.607 sont usagers du CPAS (soit 14% d'entre eux). Un pourcentage plus élevé parmi les jeunes: 22,3%. Au cours du mois de janvier 2019, Actiris a reçu un total de 25.447 offres d'emploi. (Belga)