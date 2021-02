Le nombre de places d'hébergement temporaire pour les sans-abri encore élargi à Bruxelles

(Belga) Déjà élargi il y a une semaine et au cours du dernier week-end à hauteur de 247 places, le dispositif d'hébergement de la Région bruxelloise lié à la période de grand froid a été renforcé depuis mercredi grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'aide aux personnes sans abri, a annoncé vendredi le ministre bruxellois de l'Aide aux Personnes Alain Maron (Ecolo).

Il a ainsi été augmenté de 131 places supplémentaires pour éviter la saturation du dispositif. Ces 131 places temporaires se répartissent comme suit: 40 places sur le site d'Evere du New Samusocial; 60 places pour les personnes migrantes en transit sur le site Vanbel de la Plateforme Citoyenne, via un financement du ministre-président Rudi Vervoort; 30 places dans le bâtiment CCN gare du Nord organisées par la Croix Rouge; 11 places en maisons d'accueil (Home Baudoin, Source). L'orientation vers ces places est assurée par le dispatching géré conjointement par Bruss'help et le New Samusocial. Toute personne confrontée à un besoin, que ce soit pour elle-même ou pour autrui, peut appeler le numéro gratuit 0800/99.340, qui centralise les demandes et est, depuis ce week-end, accessible 24h/24. La maraude de nuit du New Samusocial qui parcourt les rues bruxelloises de 21h à 7h pour amener les personnes sans-abri vers les hébergements disponibles a été renforcée. Ce renforcement permet de contribuer à l'accès des personnes aux services d'aide et d'hébergement. Selon le ministre Maron, aucune demande d'hébergement reçue par le dispatching 0800 n'a dû être refusée entre dimanche et vendredi matin. En outre, la gare du Midi et la station de métro Botanique restent exceptionnellement ouvertes la nuit afin de permettre aux personnes de se mettre à l'abri et au chaud. Grâce à la mobilisation des communes, plusieurs lieux d'accueil de jour, d'une capacité de 125 places, ont par ailleurs ouvert leurs portes pour permettre aux personnes sans-abri d'avoir accès à un lieu chauffé, où elles peuvent se reposer, discuter, prendre une boisson chaude: 30 places à la maison de quartier Malibran d'Ixelles; 40 places à la salle L'Aurore à Anderlecht, Chaussée de Mons 722; 25 places à Forest, 580 boulevard de la 2eme armée britannique; 30 places de répit (sieste) au centre Pierre d'Angle à Bruxelles. Deux lieux d'accueil de jour ont également été ouverts à Woluwé-Saint-Lambert et à Berchem Saint Agathe. Bruss'help pilote ce dispositif et assure un monitoring permanent de la situation, en coordination avec le Ministre de la Santé et de l'Action sociale et la Haute-Fonctionnaire. (Belga)