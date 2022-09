Le nouveau bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, a prêté serment

(Belga) Jean Spinette a prêté serment, mercredi, en fin de matinée, en tant que bourgmestre de la commune bruxelloise de Saint-Gilles, devant le ministre bruxellois des Pouvoirs Locaux, Bernard Clerfayt.

Le socialiste succède à Charles Picqué, lequel a été le bourgmestre en titre de cette commune d'un peu plus de 50.000 habitants durant 36 ans. Les deux hommes se connaissent bien. Jean Spinette a collaboré avec l'ex-homme fort de Saint-Gilles et de la Région bruxelloise durant une vingtaine d'années, notamment en tant que président du CPAS et échevin. Jean Spinette était jusqu'à présent échevin de l'Enseignement, des Finances et de la Prévention. Après des études en sciences politiques, il s'est investi de 1999 à 2006 aux côtés de Charles Picqué, d'abord comme gestionnaire du programme d'aménagement dans les quartiers, ensuite comme directeur du service de la Culture de la commune. Il a été le président du CPAS de Saint-Gilles de 2007 à 2018 et président de la Fédération des CPAS bruxellois de 2013 à 2018. Le nouveau bourgmestre de Saint-Gilles est par ailleurs président des Hôpitaux bruxellois d'Iris sud. (Belga)