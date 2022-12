Le nouveau musée des beaux-arts de Charleroi inauguré par Paul Magnette

(Belga) Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, a inauguré, vendredi, le nouveau bâtiment du musée des beaux-arts de Charleroi. Situé à l'emplacement des anciennes écuries Defeld, l'espace permettra notamment de mettre en valeur les riches collections communales.

Entamées en 1889, ces collections comptent aujourd'hui plus de 4.000 œuvres qui témoignent d'une histoire artistique locale en lien avec "l'histoire de l'art universelle" selon les responsables du musée. Depuis 2007, le musée des beaux-arts de Charleroi ne disposait plus d'un lieu propre mais seulement d'espaces au sein du palais des beaux-arts de Charleroi. Le nouveau musée compte des espaces dédiés à une exposition permanente et d'autres dévolus à des expositions temporaires. Dans les premiers, les équipes du musée ont décidé de tabler sur plusieurs partis pris, notamment celui de présenter les œuvres de façon aérée et à hauteur des yeux et de procéder par thématiques aussi diverses que variées. De grands noms figurent dans les collections communales, comme François-Joseph Navez, Constantin Meunier, Pierre Paulus, Anna Boch, James Ensor, Félicien Rops, Gustave Courbet, René Magritte ou encore Jean Ransy et Johan Muyle. "Il est fondamental qu'une ville de plus de 200.000 habitants comme Charleroi possède son propre musée, la culture étant un moyen pour elle de s'approprier son histoire et son identité afin de pouvoir se projeter dans l'avenir", a souligné Paul Magnette durant son discours. (Belga)