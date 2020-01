Le pape réaffirme son attachement au célibat des prêtres, sauf cas exceptionnels

(Belga) Le pape François a réaffirmé lundi son attachement au célibat des prêtres, sauf cas exceptionnels, au lendemain de l'appel de son prédécesseur, l'ancien pape Benoît XVI, de ne pas ordonner prêtres des hommes mariés.

"La position du pape sur le célibat est bien connue. Au cours de sa conversation avec les journalistes à son retour de Panama" en janvier 2019 "le pape François a affirmé: une phrase de Saint Paul VI me vient à l'esprit: 'je préfère donner ma vie que changer la loi sur le célibat'", a déclaré le directeur de la salle de presse du Vatican Matteo Bruni. "Il avait alors ajouté: 'personnellement, je pense que le célibat est un don pour l'Église. Je ne suis pas d'accord pour permettre le célibat comme une option. Il resterait juste quelques possibilités, dans les localités les plus reculées, je pense aux îles du Pacifique (...) quand il y a une nécessité pastorale'", a ajouté M. Bruni, citant le pape François. Le pape François doit prendre une décision sur cette question très sensible dans les prochaines semaines. (Belga)