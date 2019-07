Le Parlement avance Renaud Witmeur comme unique candidat pour diriger le réseau WBE

(Belga) Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a retenu mercredi Renaud Witmeur, président du conseil de direction de la Sogepa, comme unique candidat au mandat d'administrateur général du réseau WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement).

Son nom sera en conséquence soumis au gouvernement de la Fédération qui devrait officiellement le désigner sous peu. M. Witmeur devrait entrer en fonction au début de l'année prochaine. Il sera ainsi à la tête du tout nouvel organe qui pilotera à l'avenir l'ensemble des établissements scolaires relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ex-Etat). Juriste de formation et âgé de 50 ans, M. Witmeur est depuis 2013 président du comité de direction de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne. C'est un proche du ministre-président Rudy Demotte pour qui il a travaillé dès 2003, d'abord lorsque celui-ci était ministre fédéral de la Santé et des Affaires sociales, puis lorsqu'il devint ministre-président de la Région wallonnne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment comme chef de cabinet. M. Witmeur a été désigné mercredi comme unique candidat apte lors d'un vote à bulletin secret des députés. Il a bénéficié de 72 oui, contre 13 non et 2 abstentions. Il avait préalablement été retenu à l'unanimité par un collège d'experts qui avait auditionné quatre candidats qui s'étaient présentés au printemps dernier pour exercer cette fonction administrative. (Belga)