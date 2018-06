Le parlement de Wallonie autorise les autorités locales à saisir les animaux maltraités

(Belga) La proposition de décret permettant à nouveau aux bourgmestres et aux zones de police de saisir des animaux maltraités a été approuvée, ce mercredi, par le parlement de Wallonie, réuni en séance plénière. Quarante-deux députés ont voté en faveur du texte et 27 se sont abstenus.

A la suite de l'adoption de cette proposition, portée par les députés cdH Isabelle Moinnet, Véronique Waroux et Dimitri Fourny, les bourgmestres et les zones de police locale pourront à nouveau saisir, dès le 1er juillet prochain, des animaux lorsqu'ils sont en danger. Cette possibilité de saisie par les bourgmestres et les zones de police locale avait disparu lors de la régionalisation de la compétence du Bien-être animal en 2014. Afin d'assurer une surveillance et une action de proximité, le ministre wallon en charge du dossier, Carlo Di Antonio (cdH), avait souhaité réinstaurer cette possibilité, l'inscrivant d'ailleurs dans le Code wallon du bien-être animal. (Belga)