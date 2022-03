Le parlement flamand adopte le décret de fusion des ports d'Anvers et de Zeebrugge

(Belga) Le parlement flamand a adopté mercredi soir, à la quasi unanimité, le décret de fusion des ports d'Anvers et de Zeebrugge. Seul le PVDA (ndlr: PTB en Flandre) a voté contre.

Grâce à ce décret portant réforme de la gestion des zones portuaires d'Anvers et de Bruges-Zeebrugge, la fusion annoncée il y a un an, entre désormais dans sa dernière ligne droite. Celle-ci devrait être finalisée le 22 avril. La fusion des deux ports devrait favoriser la compétitivité. Le "Port d'Anvers-Bruges" sera le port à conteneurs le plus important et le plus grand pour le transbordement de véhicules en Europe et l'un des plus grands ports de marchandises diverses. Grâce à la situation côtière de Zeebrugge et au pôle industriel d'Anvers, le port ambitionne aussi de devenir un leader européen de l'hydrogène.