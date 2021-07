Le Parlement flamand approuve le contrôle budgétaire 2021

(Belga) Le Parlement flamand a donné son feu vert mercredi au contrôle budgétaire 2021. Le vote s'est conclu par les voix de la majorité contre celles de l'opposition. Après un déficit de 6 milliards d'euros en 2020, le budget de 2021 table sur un déficit de 5,3 milliards d'euros. Le ministre flamand des Finances et du Budget, Matthias Diependaele (N-VA), souhaite renouer au plus vite avec "une gestion financière saine".

Une étape importante est prévue en septembre, quand le gouvernement se penchera sur le budget 2022 et l'objectif de diviser par deux le déficit d'ici 2024. Face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, le gouvernement flamand a dû renoncer à son rêve d'un retour à l'équilibre budgétaire. Le ministre N-VA- souhaite toutefois rétablir au plus vite une gestion financière saine et retourner à une "vie économique normale", ce qui signifie donc aussi mettre fin aux mesures du soutien "coronavirus". Avant tout, il entend reprendre le contrôle du déficit structurel. A politique inchangée, ce déficit structurel s'élèvera à 2,6 à 2,7 milliards d'euros à la fin du mandat actuel. (Belga)