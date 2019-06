Le Parlement flamand reporte sa décision sur les désignations au sein du CA d'Unia

(Belga) Le Bureau élargi du Parlement flamand n'a pas tranché lundi la manière dont seront attribués les quatre sièges qui reviennent aux partis politiques flamands au sein du conseil d'administration d'Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances. La décision a été renvoyée à une nouvelle réunion du Bureau le 15 juillet prochain.

Unia, qui fait notamment la chasse aux discriminations et attitudes racistes, est dirigée par 21 administrateurs, dont quatre sont désignés par le Parlement flamand. Lundi, on a appris que le Vlaams Belang, vu son poids politique renforcé après les élections du 26 mai, avait en principe droit à un siège d'administrateur au sein d'Unia, qu'il reprendra à l'Open-Vld. Et ce siège, le VB entend bien l'occuper, a-t-il fait savoir. Embarrassante, cette exigence a été abordée lundi en Bureau élargi du Parlement flamand, mais le point a rapidement été repoussé à la prochaine réunion du Bureau, le 15 juillet prochain. Le chef de groupe au Parlement flamand, Bart Somers, a en effet demandé qu'une étude soit réalisée sur la manière dont les autres assemblées du pays désignent leurs propres représentants au sein du CA d'Unia. (Belga)