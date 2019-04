Le Parlement germanophone approuve le transfert de nouvelles compétences

(Belga) Le Parlement germanophone a approuvé, lundi soir en séance plénière, le transfert de trois nouvelles compétences: l'aménagement du territoire, le logement et une partie de la politique en matière d'énergie. La Communauté germanophone les exercera dès le 1er janvier 2020.

C'est à une très large majorité, 21 voix pour et 2 contre (Vivant), que les parlementaires germanophones ont approuvé les projets de décrets qui institutionnalisent le transfert de ces trois compétences, qui permettre à la Communauté germanophone d'adapter les politiques menées aux spécificités de la région et de ses citoyens. En matière de logement par exemple, le ministre Antoniadis avait déjà expliqué qu'habiter en Communauté germanophone ne doit pas être un luxe et que cela doit être accessible à tous. Alors que seuls 3,5% des logements sont publics, le gouvernement germanophone entend investir davantage et ainsi rénover plusieurs centaines de ces logements anciens qui ne répondent plus aux normes actuelles tout en les adaptant aux besoins des seniors. Ces textes qui renforceront encore l'autonomie de la plus petite des entités fédérées devraient aussi lui permettre de ne pas se limiter aux logements publics, mais de revoir également la législation relative à la location, ou encore celle qui concerne les primes en matière d'énergie, l'exercice de ces trois compétences étant lié. Après ce vote, tous les feux sont au vert pour ce nouveau transfert de compétences qui représente un budget à transférer de 6,8 millions d'euros. (Belga)