Le parlement wallon adopte à l'unanimité une résolution encourageant les monnaies locales

(Belga) Le Parlement de Wallonie a adopté à l'unanimité, mercredi soir, une résolution visant à encourager les monnaies locales dans le cadre de la crise sanitaire et du redéploiement économique qui devrait suivre.

Porté par la majorité régionale, le texte "se veut être un soutien régional à la consommation, complémentaire aux aides plus classiques, en vue du redéploiement corona et post-corona". "Plusieurs initiatives de ce type existent déjà dans plusieurs communes", a rappelé durant les débats le député Olivier Bierin (Ecolo). "Il s'agit toujours d'initiatives qui partent des citoyens, mais il nous semble important d'aller plus loin et d'étudier comment les pouvoirs publics peuvent soutenir ces réseaux et les amplifier", a-t-il ajouté. Dans ce cadre, la Région devra notamment répertorier les initiatives existantes et mutualiser les bonnes pratiques auprès de toutes les communes wallonnes, prévoit la résolution. (Belga)