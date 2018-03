Le parlement wallon octroie le titre de Ville à Aubange

(Belga) Le parlement wallon a approuvé à l'unanimité, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'octroi du titre de Ville à Aubange, localité de 17.000 habitants aux confins du Grand-Duché de Luxembourg.

De par sa proximité avec la capitale grand-ducale, Aubange est devenue ces dernières années la commune de la province de Luxembourg la plus densément peuplée. Près de 70 nationalités s'y côtoient, dont 10% de Portugais travaillant au Luxembourg. Après Tubize en mai 2017, Aubange devient ainsi la deuxième commune wallonne à recevoir le titre de Ville sous cette législature. Avant cela, il fallait remonter à 2009 pour retrouver pareille promotion, décernée alors à Herstal. La qualification de Ville n'est qu'honorifique, elle ne produit aucun effet. Depuis 2007, l'attribution du titre se fonde sur une démarche volontariste de la commune, qui doit démontrer la diversité et le nombre de ses commerces et services, sa densité de population, sa superficie, la fréquence de ses services de transport, son développement économique, la diversité des activités culturelles, sportives ou de loisirs, etc. (Belga)