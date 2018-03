Le patineur Jens Almey met un terme à sa carrière

(Belga) Jens Almey, 21 ans à peine, a mis un terme à sa carrière. Le spécialiste du shorttrack, patinage de vitesse sur piste courte, était encore présent le mois dernier aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. En Corée du Sud, il a terminé 17e sur l'épreuve du 1.500 m après avoir chuté en demi-finale.

"Après seize ans de shorttrack, j'ai décidé d'arrêter", a annoncé Almey via Instagram. "J'ai toujours trouvé important de retirer du plaisir de mon sport. Des événements récents - dans les coulisses des Jeux d'hiver - m'ont fait perdre ce plaisir. Le fait que je ne puisse pas travailler de manière plus professionnelle durant mon prochain cycle olympique a été le facteur décisif. Toutefois, je repense fièrement à ce que j'ai accompli dans ma carrière et je suis heureux des opportunités qui m'ont été offertes. Il est temps de se concentrer sur de nouveaux défis." (Belga)