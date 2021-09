Le patrimoine wallon endommagé par les inondations: voici le bilan provisoire des dégâts

Pour la ministre wallonne en charge du Tourisme et du Patrimoine, les évaluations sont toujours en cours, mais plus de 2% du patrimoine wallon aurait été fortement touché par les inondations du mois de juillet. Valérie De Bue (MR) était l'invitée de 7h50 sur Bel RTL. Selon elle, plus de 100 biens classés sur les 4.000 que compte la région sont sinistrés, particulièrement dans la province de Liège.

Il s’agit de biens, de sites ou de parcs. À Verviers, 60% du patrimoine a été fortement endommagé. "Les évaluations sont toujours en cours, c'est un bilan provisoire", précise la ministre. "Il y a des dégâts très importants. Verviers, par ailleurs, est très connue pour son patrimoine, justement."

Autant de biens qu'il faudra préserver et restaurer, en ce qu'ils représentent "notre histoire, des témoins du passé", conclut la ministre.