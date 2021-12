Le personnel mobilisé dans les centres de tests et de vaccination prolongé de six mois

(Belga) La Chambre a approuvé mercredi un projet de loi porté par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke visant à prolonger de six mois l'autorisation temporaire et spécifique accordée au personnel dans les centres de tests et de vaccination, soit jusqu'au 1er juillet 2022.

Cette délégation d'actes infirmiers courrait jusqu'au 31 décembre 2021. Au vu de la situation épidémiologique et du lancement de la campagne d'administration du vaccin "booster", il était nécessaire de la prolonger. Le texte approuvé mercredi comprend aussi des dispositions relatives à la gestion de l'admission de patients Covid-19 dans les hôpitaux, jusqu'au 1er juillet. (Belga)