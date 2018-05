Le plan wallon des déchets-ressources adopté par le Parlement de Wallonie

(Belga) Le Parlement de Wallonie réuni en séance plénière a approuvé, mercredi soir, le plan wallon des déchets-ressources porté par le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH). La majorité a voté en faveur du texte. Le PS et Ecolo, eux, se sont abstenus.

Ce plan, déjà approuvé par le gouvernement régional le 22 mars dernier, prévoit 157 mesures visant à mieux réduire, réutiliser, trier, recycler et valoriser les déchets alors que chaque année, 15 millions de tonnes de déchets sont produits en Wallonie, auxquels s'ajoutent près de 10 millions de tonnes de terres excavées. Parmi les mesures avancées figurent, entre autres, la promotion d'un accord-cadre avec le secteur de la distribution pour favoriser plus d'éco-conception des emballages en vue d'un meilleur recyclage, le développement du réseau des Repairs-cafés pour assurer une plus longue vie des objets ou encore le renforcement du tri des déchets. À ce titre, les déchets organiques devront être séparés des déchets résiduels dans toutes les communes wallonnes pour 2025 et une nouvelle unité de biométhanisation destinée à valoriser les déchets organiques sera construite. De nouvelles filières de recyclage pour le plastique, le bois, les piles, le démontage des véhicules hors d'usage et les matelas seront en outre lancées tandis qu'en matière de propreté publique, un volet répressif important est prévu. (Belga)