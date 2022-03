Le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères exposé à Dubaï

(Belga) Un diamant blanc de 228,31 carats a été dévoilé pour la première fois au public vendredi à Dubaï, aux Emirats arabes unis, avant d'être mis aux enchères mi-mai en Suisse, où son prix pourrait atteindre les 30 millions de dollars.

Surnommée "The Rock", la pierre extraite et polie en Afrique du Sud il y a plus de 20 ans, est le "plus grand diamant poire de couleur D-Z (teintes de blanc) jamais classé" par l'Institut américain de gemmologie, précise Christie's dans un communiqué. Après ses débuts à Christie's Dubaï, du 26 au 29 mars, le diamant sera présenté à Taipei, New York et Genève, où il sera mis en vente le 11 mai. "Le Moyen-Orient a toujours apprécié les bijoux et les pierres précieuses de grande valeur", a souligné à l'AFP Rahul Kadakia, responsable international de la joaillerie chez Christie's. "Nous avons pensé qu'il était bien de dévoiler le diamant dans une région où il y a énormément de grands collectionneurs de pierres précieuses", a-t-il ajouté. Le record d'enchères pour un diamant incolore est détenu par une pierre de 163,41 carats vendue à 33,7 millions de dollars en novembre 2017, selon le communiqué. En février dernier, Sotheby's à Londres a vendu un diamant noir de 555,55 carats, le plus grand diamant noir naturel au monde, à 4,3 millions de dollars. (Belga)