Un candidat aux élections communales est décédé

Christian Boone, âgé de 87 ans et candidat sur la liste cdH-CD&V+ à Molenbeek-Saint-Jean, est décédé, a annoncé Benjamin Dalle, chef de file du CD&V dans la commune. "Nous perdons un ami, un camarade et un Molenbeekois convaincu", a-t-il écrit sur Facebook.



M. Boone figurait à la 43e place. Etant donné que les listes sont closes, il ne peut plus être remplacé. S'il était élu, ses voix reviendraient au candidat suivant. Le CD&V a rendu hommage au défunt.