Le politique peu visionnaire en termes de mobilité, déplore LeasePlan

(Belga) Les politiciens sont peu visionnaires en termes de mobilité, déplore mardi Johan Portier, managing director de l'entreprise de leasing automobile, LeasePlan Belgique. "Alors qu'il est réaliste de rouler sans émissions d'ici cinq ans. C'est le moment de prendre des actions efficaces", plaide-t-il.

"Demandez à n'importe quel politicien: quelle est votre vision de la mobilité sur le long terme? Quelles sont vos ambitions en termes de mobilité? Quel est le plan de mobilité, combien d'étapes comprend-il et quelles sont-elles? De combien de points de recharge la Belgique disposera en 2030? Je suis convaincu que vous n'obtiendrez aucune réponse", s'indigne M. Portier. Le directeur se réjouit que d'ici janvier 2026, seules les voitures qui n'émettent pas de gaz à effet de serre seront encore déductibles à 100%. "Un bon début pour un large débat sur la mobilité, qui devrait aller plus loin que les simples 'abolissons les voitures de société'. Mener un débat sur la mobilité, c'est mener un débat sur la société, notamment sur le télétravail, des zones sans circulation ou aller habiter au plus près de son travail", estime-t-il. Johan Portier plaide pour une vision politique à plus long terme. "De quelles infrastructures avons-nous besoin? Qui va les réaliser, quand et comment?", s'interroge-t-il. Pour lui, l'avenir de la voiture est "électrique, partagé et autonome". (Belga)