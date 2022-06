Le pouvoir d'achat des Belges: que fait notre Premier ministre?

Une nouvelle grève nationale est prévue ce lundi 20 juin. " Ça faisait longtemps. La dernière fois c’était… Ah ben, il y a deux semaines…" Cela fait quelques années déjà que c’est "Bella ciao" et la lutte finale. Mais ça ne semble pas vraiment fonctionner… Un peu comme les séances de questions-réponses le jeudi à la Chambre finalement. Ce dimanche, dans la séquence "Tour ira mieux demain", notre journaliste Mathieu Col est revenu sur le pouvoir d’achat des Belges, non sans une pointe d’humour.

Le principe est simple, chaque jeudi, à la Chambre, les députés se rassemblent dans l’hémicycle et poser leurs questions aux ministres. Ceux-ci répondent, puis les députés peuvent répliquer et prendre une nouvelle fois la parole. Et à chaque fois, les députés de l’opposition s’opposent… "Rien, rien, rien. Toujours rien. Rien non plus", déplorait Catherine Fonck, députée fédérale pour Les Engagés.

Traduction ? "Que fais-tu, Premier ministre, pour améliorer le pouvoir d’achat des Belges ?" Piqué au vif, Alexandre de Croo répond : "Grâce aux mesures en vigueur, les ménages belges sont aujourd’hui mieux protégés que chez nos voisins", a-t-il assuré.

"En fait, il ne répond pas vraiment à la question", ironise notre journaliste. On lui demande ce qu’il va faire et il répond par ce qu’il a déjà fait. Du coup, l’opposition se plaint d’avoir une réponse qui n’en n’est pas une. "Vous êtes arrivé à parler 6’10 pour ne rien dire. C’est un talent politique en soi, mais je sais que vous en avez beaucoup d’autres", lui a envoyé François de Smet, président DéFI.

Et dire que c’est comme ça toutes les semaines… Un peu comme dans les manifestations. Tu n’as pas vraiment d’autres moyens pour dire que tu n’es pas d’accord, mais au final… "Bienvenu évidemment, plus on est, plus on est fort et plus on va pouvoir avancer", a lancé Raoul Hedebouw, président du PTB, tout en chantant la célèbre chanson "Bella ciao".

Ce lundi, c’est vrai, il y a la manifestation. Mais il y a aussi des experts qui ont fait des propositions au gouvernement pour booster notre pouvoir d’achat : "limiter, revoir, réduire, déminuer." De chouette propositions… "C’est ça qui demain nous rendra plus fort", disait Georges Gilkinet, ministre Ecolo de la Mobilité au Gouvernement fédéral.

"Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort", disait l’autre, enfin, Nietzsche. Mais en attendant ça fait mal. Mais allez, ne vous en faites pas. Tout ira mieux, demain… Ou en tout cas au mois de septembre. D’ici là, passez d’excellentes vacances.