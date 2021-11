Le Premier ministre: "C'est grâce aux efforts des vaccinés que la Belgique aujourd'hui n'est pas en lockdown"

A l'issue du comité de concertation et en introduction à l'annonce des mesures destinées à contrer l'épidémie, le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré : "Heureusement que nous avons les vaccins, heureusment que 9 adultes sur 10 sont vaccinés. C'est grâce à l'effort de tous ceux qui se sont fait vacciner que le Belgique n'est pas en lockdown. C'est grâce aux vaccinés que la vie peut continuer. Nous le savons tous, les vaccinés risquent moins d'attraper le virus, de le transmettre ou d'être gravement malades. Le risque est diminué mais le risque n'est pas nul. On voit que ce sont principalement les personnes plus vulnérables qui risquent d'être plus touchées. Nous constatons aussi dans les hôpitaux que les personnes vaccinées qui sont quand même hospitalisées sont âgées ou ont d'autres maladies qui affaiblissent leur système immunitaire."

Pour justifier un durcissement des règles, le Premier ministre a déclaré ceci : "Je comprends qu'il y ait une déception, une frustration. Nous avions tous espéré que l'automne soit plus léger et un hiver sans corona. Je sais que de nombreuses personnes sont fatiguées, en particuliers celles du personnel de soin qui sont à nouveau submergées par la pandémie. Il est important de rester vigilant et prudent tous ensemble. Pour nous protéger, protéger nos proches, mais surtout pour que la situation reste supportable pour le personnel soignant."

RÈGLES COVID: VOICI CE QUI CHANGE