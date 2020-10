Le Premier ministre réalise sa première visite de terrain aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles: "Nos hôpitaux sont sous un stress énorme"

Le nouveau Premier ministre s'est rendu ce mercredi matin aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles pour encourager le personnel soignant et les remercier. C'était la toute première visite de terrain pour Alexander De Croo depuis son arrivée au Seize, début de ce mois.

Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont visité ce mercredi matin les urgences et l’espace dédié aux soins intensifs pour les malades du Covid 19 aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Ils ont pu rencontrer le personnel soignant qui leur a fait part de ses besoins immédiats. "Déjà, avant la crise Covid, on était en sous-effectifs par rapport au nombre d’équivalents temps plein aux urgences que ce soit pour les infirmiers, les aides-soignants et également pour les médecins. Ici avec le Covid, cela a engendré le fait que certaines personnes ne puissent pas venir travailler en raison de différents aspects et actuellement le manque se fait encore plus ressentir", indique Eileen Danneels, infirmière en chef.

"Nous avons besoin d'un grand nombre de tests rapides"

Il manque également des tests rapides pour la grippe et le coronavirus. "En termes d’aide pratique sur le terrain, il faudrait un accès à un grand nombre de ces tests rapides. A l’heure actuelle, on a un très petit nombre et donc on doit décider à quels patients on fait ces tests rapides et les autres bénéficient d’un test classique, environ 8 heures de délai de réponse. Ce qui veut dire 8 heures supplémentaires aux urgences dans lesquelles on ne peut pas démarrer le traitement", regrette Andrea Penaloza, chef du service des urgences.

"C’est bien de pouvoir parler avec le personnel"

Pour le Premier ministre, il s’agit de sa première visite de terrain. Alexander De Croo a assuré avoir entendu les demandes. "Ce que l’on voit c’est que nos hôpitaux sont sous un stress énorme et clairement cela a un impact sur le personnel. Je pense que c’est bien de pouvoir parler avec le personnel pour comprendre les défis qu’ils ont", estime le libéral flamand.

A deux jours d'un nouveau comité de concertation prévu vendredi, le Premier ministre s'est dit inquiet de l'augmentation ces derniers jours du nombre d'hospitalisations en raison de contaminations au Covid-19. Il a jugé important de juguler cette hausse afin de garantir la poursuite des autres soins hospitaliers. Selon lui, les mesures nécessaires seront prises.

Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke visitent d’autres hôpitaux cette après-midi.