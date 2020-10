Le Premier ministre s'adresse aux Belges (vidéo): "A l'exception du couvre-feu, les mêmes règles prendront effet à partir de minuit dans tout le pays"

Le Premier ministre Alexander De Croo s'adresse aux Belges en qualifiant la situation sanitaire de "critique". Il appelle les citoyens à l'unité, rappelant que le "seul combat à mener est celui contre le coronavirus". Le chef du gouvernement confirme également l'harmonisation des règles sanitaires sur tout le pays (à travers la prise d'un arrêté ministériel édicté ce soir, mercredi 28 octobre) à l'exception du couvre-feu.

Dans une allocution filmée depuis le 16 rue de la loi, le Premier ministre Alexander De Croo appelle les citoyens belges à prendre au sérieux la situation sanitaire de notre pays qu'il a qualifiée de "particulièrement critique". "Le nombre de contaminations augmente de jour en jour, les hôpitaux sont remplis, le nombre de décès augmente", a rappelé le Premier ministre qui précise que "la première et seule priorité aujourd'hui est d'aider nos soignants et nos hôpitaux", en aplatissant la courbe de contamination.

Evoquant les récentes mesures de restriction des libertés des citoyens, telles que le couvre-feu, Alexander De Croo a reconnu qu'elles faisaient "mal", qualifiant le résultat de ces mesures de "confinement partiel". "Ces dernières semaines, des mesures drastiques ont été prises. Les cafés et restaurants ont fermé leurs portes. Un couvre-feu s'applique à tout le territoire et nous devons arrêter nos contacts physiques. Ces mesures dont mal et restreignent considérablement nos libertés", a-t-il indiqué. Avant de poursuivre: "Maintenant que le gouvernement flamand s'est rallié aux règles plus strictes qui s'appliquent au sport, à la culture et aux loisirs, la vie sociale est pratiquement mise à l'arrêt. Le résultat est un confinement partiel. Nous mettons, tous ensemble, un large plan de notre vie entre parenthèse pour épargner celle d'autres personnes".

Le Premier ministre a insisté sur l'importance de l'unité dont les Belges doivent faire preuve. "Ce soir, le gouvernement fédéral va publier un arrêté valable pour l'ensemble du pays. A l'exception du couvre-feu, les mêmes règles prendront effet à partir de minuit dans tout le pays. La dernière chose dont nous avons besoin est de nous diviser", rappelant que le seul combat à mener était celui contre le coronavirus. "Nous ne pouvons pas céder à la division", a insisté le Premier ministre.