Le premier village d'accueil d'urgence pour réfugiés prêt d'ici décembre à Bruxelles

(Belga) D'ici la fin de cette année, les premiers réfugiés ukrainiens devraient pouvoir être hébergés dans cinq petits villages d'accueil d'urgence implantés en Région bruxelloise, a indiqué vendredi le coordinateur bruxellois pour l'Ukraine, Pierre Verbeeren.

Cette annonce intervient après le feu vert donné jeudi par le gouvernement bruxellois à l'installation de 30 modules à proximité du site Erasme, à Anderlecht. L'option retenue par la Région capitale est de créer de petits villages d'accueil à proximité des quartiers d'habitation pour faciliter l'intégration des réfugiés auprès des riverains et des organisations d'assistance. "Nous ne voulons pas de ghettos et nous concentrons nos efforts sur l'intégration et l'encadrement. Par ailleurs, il est important de définir le rôle des communes et de la Région. La population locale a aussi un rôle à jouer. Nous tenons aussi à souligner le caractère temporaire de ces villages d'urgence", souligne M. Verbeeren auprès de Belga. Ce premier village sera installé sur le site Meylemeersch, chaussée de Lennik, où 30 modules seront installés comptant au total une centaine de conteneurs. Le village devrait être opérationnel avant la fin du mois de décembre. Deux autres villages sont déjà prévus à Watermael-Boitsfort, l'un au Champs des cailles (12 habitations), l'autre rue Tritoma (une quinzaine). La Région bruxelloise accueille actuellement quelque 8.500 Ukrainiens. Un cinquième d'entre eux ont trouvé un logement sur le marché locatif. Trois cent quinze personnes séjournent par ailleurs dans des structures collectives d'accueil, la plupart du temps des hôtels vides. Différentes communes -dont Uccle, Watermael, les deux Woluwé, Etterbeek et Forest- hébergent aussi quantité de réfugiés. (Belga)