Le président catalan remercie la Flandre pour son soutien "en ces moments difficiles"

Le président de la Catalogne, l'indépendantiste Quim Torra, a remercié "la Flandre" lundi, lors d'une rencontre à Bruxelles avec le ministre-président Geert Bourgeois (N-VA), pour son "soutien continu en ces moments difficiles".

Les deux dirigeants régionaux ont notamment évoqué le procès en cours à Madrid contre 12 leaders séparatistes pour leur implication dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne en octobre 2017, ainsi que les élections anticipées convoquées après le rejet du projet de budget du Premier ministre Pedro Sanchez. La Flandre et la Catalogne entretiennent des liens étroits de longue date, renforcés depuis l'arrivée au pouvoir de la N-VA. Les deux parties ont convenu de renforcer ces liens dans les domaines de l'innovation, des technologies de l'information et de la communication et dans la numérisation industrielle. M. Torra doit encore rencontrer le président du parlement flamand Jan Peumans, N-VA lui aussi, avant une conférence de presse vers 18h30 en compagnie de son prédécesseur Carles Puigdemont, qui s'est exilé en Belgique. Cette conférence de presse se tiendra dans un hôtel de l'avenue Louise (Steinberger) et non au parlement flamand comme envisagé initialement.