Le président de la FGTB furieux contre l'échec des négociations PS-PTB: "Il faut honorer ses électeurs !"

Robert Vertenueil était l'invité de Fabrice Grosfilley, mercredi matin. Au lendemain d'un nouvel échec de négociations entre le PS et le PTB, le président de la FGTB ne cache pas son énervement sur la situation.

"Je suis un peu agacé, car j'ai l'impression qu'on oublie que le message principal qui a été fait par la population, c'est qu'elle veut une autre politique. Plutôt que de chercher ce qui les différencie, (le PS et le PTB) feraient bien de regarder leur programme respectif. Et il y a beaucoup de convergences, qui pourraient représenter un programme de gouvernement".

Le président du syndicat socialiste s'en prend plus clairement au PTB au moment d'adresser un message à tous les négociateurs. "Je leur dis que quand on a gagné, on doit honorer ses électeurs, prendre ses responsabilités. Et que ceux qui ne participeront pas à un gouvernement de gauche, auront provoqué le retour de la droite au pouvoir". Ceux qui ne participeront pas au gouvernement, ce sera plus que probablement le PTB, car on se dirige vers une alliance PS-MR ou PS-MR-Ecolo.

"Il faut arrêter de se chamailler", conclut-il cependant.