Le président du MR dénonce la "duplicité" de son homologue de DéFI

(Belga) Le président du MR Olivier Chastel dénonce jeudi "la duplicité" de son homologue de DéFI, Olivier Maingain, qui défendait plus tôt en radio le concept de "libéralisme social" mis à l'honneur dans la nouvelle charte de son parti.

"Depuis l'été dernier, Olivier Maingain démontre surtout son attachement au Parti socialiste. DéFI n'a pas saisi la possibilité qui était offerte de proposer aux Bruxellois et aux francophones une authentique alternance, passant par la constitution de majorités sans le parti socialiste à ces deux niveaux de pouvoir. Il est difficile de se revendiquer libéral dans ces conditions", estime M. Chastel, selon lequel "les seuls gouvernements libéraux sont ceux dont fait partie le MR". D'après lui, les francophones ont désormais le choix entre deux offres clairement identifiables. "D'une part un projet de centre-droit que nous portons avec pour priorité l'économie, l'emploi et l'amélioration du niveau de vie. D'autre part, une gauche aux abois qui court derrière le PTB". M. Chastel ajoute qu'il est fier du bilan libéral des gouvernements dont fait partie le MR et affirme que ce libéralisme se ressent aussi dans la politique migratoire de l'attelage fédéral mené par Charles Michel. "Depuis 2015, la Belgique a accordé le statut de réfugié à 15.000 personnes chaque année afin de les protéger des horreurs de la guerre. La Belgique respecte les conventions internationales, elle respecte les Droits de l'Homme et respecte aussi l'Etat de droit en accueillant et protégeant tous ceux qui font part de leur souhait de s'installer sur notre territoire dans la légalité", affirme-t-il, alors que M. Maingain avait fustigé les renvois de migrants soudanais vers Khartoum par le fédéral. (Belga)