Le président du MR dévoile le profil du remplaçant de Crucke

"Ce sera un grand technicien qui a beaucoup de courage", a-t-il expliqué.

Le président du MR est revenu sur la démission de Jean-Luc Crucke, ex-ministre wallon du Budget, ce matin dans l'Invité de Bel RTL. "La personne désignée pour lui succéder devra être un grand technicien et avoir beaucoup de courage", a dit Georges-Louis Bouchez, annonçant des mesures difficiles et douloureuses vu l’état des finances wallonnes.

Il a démenti que le futur ministre serait plus à droite que Jean-Luc Crucke. "Ce sera un ministre MR qui a travaillé avant d'arriver là et qui a les compétences. Il sera un ministre de combat pour redresser les finances wallonnes parce qu'aujourd'hui les finances et de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont dans un état extrêmement préoccupant. On va devoir faire des efforts et donc la personne qui sera désignée devra être un grand technicien et quelqu'un qui a beaucoup de courage", a-t-il expliqué.