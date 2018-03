Le "Printemps sans Pesticides" 2018 débutera le 20 mars sous le signe du 'Flower power'

(Belga) La onzième édition du "Printemps sans Pesticides" débutera le 20 mars prochain partout en Wallonie, a annoncé mardi le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio. Jusqu'au 20 juin, plus de 300 actions seront proposées afin de sensibiliser le public à des alternatives écologiques.

Depuis l'année dernière, la campagne aborde des thèmes liés aux alternatives naturelles aux pesticides. "C'est aux plantes sauvages de tenir l'affiche", a expliqué le ministre. "Sous le signe du 'Flower power', nous invitons le citoyen à reconsidérer les plantes qu'il estime comme mauvaises herbes et à s'interroger sur l'intérêt de conserver ces précieuses alliées dans son jardin", poursuit-il. Importantes pour leur rôle de pollinisateurs, "elles favorisent la biodiversité dans le jardin et peuvent également présenter un intérêt gustatif ou curatif", a conclu Carlo Di Antonio. De nombreuses activités seront proposées: des conférences sur les liens entre la santé et l'environnement, des démonstrations de méthodes de désherbage alternatives, des ateliers de fabrication de pesticides naturels ou encore des projections de films documentaires. En outre, la fête du "Printemps Sans Pesticides" initiée en 2017 verra une nouvelle édition le 17 juin prochain au Domaine de Béronsart à Gesves. (Belga)