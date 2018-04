Le professeur Philippe Dubois sera le futur Recteur de l'UMons

(Belga) Le professeur Philippe Dubois a été élu avec 83,02 % des voix prochain recteur de l'Université de Mons (UMons), ont indiqué jeudi les instances de l'université. Il entrera en fonction le 1er octobre 2018 pour un mandat de quatre ans. Il succédera à l'actuel recteur Calogero Conti, atteint par la limite d'âge.

Elu avec 83,02 % des suffrages, le professeur Philippe Dubois, enseignant-chercheur à l'Université de Mons depuis 1997, sera le 2e Recteur de l'UMons, créée en 2009 suite à la fusion de l'UMH et de la Faculté Polytechnique de Mons. Il prendra, le 1er octobre 2018, la succession de Calogero Conti, en poste depuis la fusion UMH-Faculté Polytechnique en 2009. Près de 9.000 électeurs ont été appelés aux urnes les 23 et 24 avril pour élire, pour la première fois par vote électronique, les nouveaux recteur et vice-recteur ainsi que les différents corps au conseil d'administration de l'université montoise. 7.302 étudiants et 1.408 membres du personnel se sont massivement prononcés en faveur de Philippe Dubois, seul candidat pour le poste, et du professeur Marc Labie, futur 1er vice-recteur. Le mandat du futur nouveau recteur est d'une durée de quatre ans renouvelable une seule fois. (Belga)